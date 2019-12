Il Napoli si muove per intervenire in diversi ruoli nel prossimo mercato di gennaio. Tra questi c'è la fascia mancina da mettere a posto, essendo Ghoulam praticamente fuori dal progetto Napoli ed in partenza nel prossimo mese.



Per riempire lo slot vuoto che lascerebbe su quella fascia ci potrebbe essere l'inserimento di Igor, esterno mancino attualmente in forza alla Spal. Classe '98, sembra essere finito sul taccuino di Giuntoli, ma piace anche all'Atalanta. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.