Secondo Il Mattino: "Negli ultimi giorni, il Napoli ha proposto nuove clausole, abbassando le pretese rispetto alle cifre superiori anche a 120 milioni espresse in prima battuta. All’entourage di Zielinski è stata recapitata l’idea di una clausola da 100 milioni, con ingaggio rivisitato verso l’alto e un prolungamento fino al 2024. La proposta è stata bocciata, anche dallo stesso giocatore. Il centrocampista sta vivendo un periodo di riflessione: non è convinto che un altro passo della sua carriera sia giusto farlo indossando ancora la maglia del Napoli. Però non sono arrivate ancora offerte concrete: e senza rinnovo, potrebbe anche esser più complicato far pervenire proposte di livello, con la scadenza del contratto molto prossima. Più vicino, ma senza che sia arrivato l’accordo definitivo, l’adeguamento sull’ingaggio, attualmente tra i più bassi della rosa, con 1.1 milioni netti