Grana Kostas Manolas da risolvere in casa Roma. Come scrive Il Messaggero, il difensore greco è in uscita e interessa soprattutto al Napoli, che ha già trovato l'intesa col giocatore sull'ingaggio. Giuntoli e De Laurentiis hanno anche provato a inserire il cartellino di Simone Verdi nella trattativa.