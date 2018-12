Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Allan. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, c'è stato un incontro, in un albergo di Roma, tra le parti: il Napoli lo ritiene incedibile, ma il PSG pressa con 50 milioni di euro messi sul tavolo. L'idea del club francese è quella di chiudere subito, portando il brasiliano alla corte di Tuchel già a gennaio e regalando all'allenatore tedesco un alternativa importante a centrocampo, anche in ottica Champions League.