Secondo Il Mattino, il PSG sembra pronto a svenarsi per Allan: "Il PSG si prepara a mettere sul piatto una cifra molto vicina ai 90 milioni di euro e un bonus di almeno 10 in caso di vittoria per la Champions. Ma non solo: per Allan sarebbe pronto un contratto quadriennale da 8 milioni netti a stagione. Cifre da top player.

Dovessero le voci divenire una offerta concreta, De Laurentiis non potrà che prendersi una pausa di riflessione: ha già ribadito agli emissari dell'emiro Al Thani che Allan è incedibile a gennaio e che, nel caso, la discussione può spostarsi in estate. Ma se il Psg non molla, si potrebbe aprire un tavolo. Che fino ad adesso il patron del Napoli non ha mai preso in considerazione"