L’idea delle ultime ore del Napoli è quella di affiancare a Meret anche un altro portiere di maggiore esperienza. In quest’ottica - riporta Sky Sport - la società azzurra pensa ad Andrea Consigli, classe 1987, di proprietà Sassuolo. Ragionamenti in corso su questo profilo che in casa Napoli piace, tanto che a breve potrebbero essere avviati i primi contatti con il Sassuolo per capire le intenzioni del club neroverde e i costi dell’eventuale operazione.