Con l'addio di Callejon uno degli obiettivi principali in casa Napoli è diventato Jeremie Boga. L'esterno attualmente in forza al Sassuolo piace tanto a Cristiano Giuntoli, ma il club neroverde non molla la presa ed ha già rifiutato diverse offerte da parte del club azzurro.



L'affare presto potrebbe sbloccarsi. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Sassuolo avrebbe individuato in Gennaro Tutino il giocatore adatto da inserire nella trattativa per portare Boga a Napoli. Al momento gli emiliani chiedono 30 milioni più lo stesso Tutino, ma il Napoli ha come obiettivo quello di scendere a 25 milioni di euro.