Tutto sommato l'avvio di stagione delè stato positivo. Gli azzurri hanno trovato diversi successi lungo questo percorso iniziale, arrestando la corsa solo contro(campionato) e(Europa League). Ora è tempo di ricaricare le batterie con la sosta per le Nazionali. In casa Napoli i giocatori che saranno impegnati in queste settimane sono ben(più Milik che è fuori dalla rosa partenopea). Gattuso quindi potrà contare solo su dieci elementi nei prossimi 10 giorni. Ecco l'elenco dei giocatori con le rispettive Nazionali:- Meret, Di Lorenzo e Insigne sono stati inseriti dal Ct Mancini nella lista per l'amichevole Italia-Estonia (11 novembre a Benevento) e per la doppia sfida di Uefa Nations League: Italia-Polonia (15 novembre a Reggio Emilia) e Bosnia-Italia (18 novembre Zenica).- Mertens impegnato nell'amichevole Belgio-Svizzera (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Belgio-Inghilterra (15 novembre) e Belgio-Danimarca (18 novembre).- Zielinski di scena nell'amichevole Polonia-Ucraina (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Italia-Polonia (15 novembre) e Polonia-Olanda (18 novembre).- Elmas di scena nel match di qualificazione europee Georgia-Macedonia (12 novembre) e nella doppia sfida Uefa Nations League: Macedonia-Estonia (15 novembre) e Armenia-Macedonia (18 novembre).- Fabián Ruiz impegnato nell'amichevole Olanda-Spagna (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Svizzaera-Spagna (14 novembre) e Spagna-Germania (17 novembre).- Hysaj sarà in campo nell'amichevole Albania-Kosovo (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Nations League: Albania-Kazakistan (15 novembre) e Albania-Bielorussia (18 novembre).- Lobotka convocato per la gara di qualificazione europea Irlanda del Nord-Slovacchia e per la doppia sfida di Uefa Nations League: Slovacchia-Scozia (15 novembre), Repubblica Ceca-Slovacchia (18 novembre).- Mario Rui impegnato nell'amichevole Portogallo-Andorra (11 novembre) e nella doppia sfida di Uefa Europa League: Portogallo-Francia (14 novembre) e Croazia-Portogallo (17 novembre).- Rrahmani giocherà l'amichevole Albania-Kosovo (11 novembre) e la doppia sfida di Uefa Nations League: Slovenia-Kosovo (15 novembre) e Kosovo-Moldavia (18 novembre).- Koulibaly in campo nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Senegal-Guinea (11 novembre) e Guinea-Senegal (15 novembre).- Osimhen in campo nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Nigeria-Sierra Leone (11 novembre) e Sierra Leone-Nigeria (17 novembre).- Lozano di scena nella doppia amichevole Messico-Corea del Sud (14 novembre) e Giappone-Messico (17 novembre).- Ospina impegnato nella doppia sfida di qualificazioni mondiali: Colombia-Uruguay (13 novembre) e Ecuador-Colombia (17 novembre).