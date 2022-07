Quarto giorno di allenamento per il Napoli in ritiro a Dimaro. Gli azzurri sono scesi in campo per la sessione mattutina dopo aver riposato ieri pomeriggio. Sono arrivati quasi tutti i convocati. Ad inizio ritiro ne erano 17, oggi 27 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti. Mancano solo Osimhen e Koulibaly, attesi tra oggi e domani.



Al rientro dopo le vacanze (per gli impegni con le Nazionali), si sono visti in campo Meret, Anguissa, Elmas, Ounas e il giovane Ambrosino. Prima fase di attivazione e lavoro atletico, con Olivera che ha lavorato a parte tecnicamente con Ambrosino, per poi unirsi al gruppo squadra quando è stato fatto tattico.