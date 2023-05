Il Napoli fa delle riflessioni per il futuro. Tema centrale: il destino di Luciano Spalletti, dato che i rapporti con De Laurentiis non sono dei migliori in questo momento. Qualora dovesse interrompersi il rapporto tra i due, bisognerebbe portare sulla panchina azzurra un nuovo tecnico. Quattro i nomi fatti dal Corriere dello Sport per il successore di Spalletti, ovvero Conte, De Zerbi, Gasperini oppure Italiano.