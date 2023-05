col passare dei giorni. L'incontro della scorsa settimana a cena col presidentesembrava aver chiarito gli ultimi dubbi, creati anche dalla decisione del numero uno del club di, al termine di un'annata trionfale caratterizzata dalla conquista di uno scudetto che mancava da 33 anni, anche alla luce del fatto che i temi sul tavolo da discutere non sono pochi. Dal futuro del direttore sportivo - ad oggi ADL non ha ancora concesso il via libera a Cristiano Giuntoli, da tempo in accordo con la Juve - alla costruzione della squadra del prossimo anno tra acquisti e cessioni. Le ripetute dichiarazioni enigmatiche di Spalletti negli ultimi giorni ("Deve essere la società a comunicare qualcosa") esono indizi di una freddezza tra i due che nell'ultimo summit non è stata superata e che può condurre a scenari impensabili fino a poco fa.- Secondo quanto ricostruisce infatti Repubblica,, e con relativo adeguamento dell'ingaggio, che salirebbe dagli attuali 2,8 milioni di euro a 3,5. Un incremento del 25% come premio all'ottimo lavoro svolto nelle ultime due stagioni e blindare un progetto tecnico che agli occhi del massimo dirigente del club azzurro può portare ulteriori soddisfazioni e trofei.Lasciando tuttavia qualche strascico nel rapporto col suo presidente - col quale oggi ha avuto un breve incrocio nel centro sportivo di Castel Volturno - paradossalmente dopo il tripudio di 14 giorni per il terzo titolo della storia del Napoli.