Visita a sorpresa quest'oggi a Castel Volturno. Mino Raiola ha incontrato personalmente Cristiano Giuntoli, ds del Napoli: lo ha rivelato Sky Sport raccontando il blitz del procuratore che durante la scorsa estate ha condotto le operazioni Lozano e Manolas con il club del presidente De Laurentiis (che non era presente). Un'opportunità per fare il punto sul futuro di Lorenzo Insigne, in tribuna nell'ultimo impegno di Champions League contro il Genk per poi tornare titolare contro il Torino, ma con risultati deludenti.





FUTURO INSIGNE - Raiola e Giuntoli si sono confrontati sul momento di Insigne che non trova una sistemazione definitiva in un Napoli senza identità con Carlo Ancelotti che sta incontrando diverse problematiche dal punto di vista della gestione tattica e dell'impostazione definitiva della squadra. L'intenzione di Lorenzo è di rimanere in azzurro, il Napoli nella scorsa estate era aperto ad ascoltare offerte ma non per meno di 65 milioni che nessuno ha offerto, c'è da tenere in considerazione anche l'argomento contratto (attualmente scade nel 2022). Il dialogo è stato sereno ed è andato avanti con tranquillità, la questione tattica è definitivamente chiusa. Raiola ha poi approfittato della visita al centro sportivo del Napoli per salutare - oltre allo stesso Insigne, presente con moglie e figli - anche Kostas Manolas, aspettando in rientro in Italia di Lozano.