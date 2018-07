Il Mattino svela il nome nuovo del mercato azzurro: quello di Moise Kean: "È stato Mino Raiola a chiamare De Laurentiis e a dirgli che l’affare si può fare perché la Juventus lo dà via. Una operazione da circa 20 milioni perché per meno i bianconeri non lo cedono. I punti sono due: il primo, Raiola sta facendo il giro delle sette chiese e il secondo sono le condizioni che il club bianconero pone, ovvero conservare per sé il diritto di 'recompra'. Kean è proprio il prospetto che piace a un club come il Napoli. De Laurentiis ha comunque frenato e al momento ha risposto con un 'no, grazie' alla chiamata dell’agente".