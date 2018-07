Aurelio De Laurentiis vuole comprare il Bari. E’ la clamorosa indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli sarebbe in pole per acquisire il club pugliese e creare un asse con il club azzurro per battere il Nord ed è pronto a rilevare il club che riparte dalla D.

De Laurentiis è convinto che diventerà il numero uno del Bari, nonostante la fitta concorrenza. Ha avuto già rassicurazioni dal sindaco Decaro, già c’è stato un primo contatto. Il numero uno della città sarebbe rimasto sbalordito, riferisce la Rosea, dalle visioni del numero uno della Filmauro.