Mentre tutta l'attenzione è incentrata sul finale di stagione che vede il Napoli in piena lotta per un posto in Champions League, fuori dal campo si sviluppano gli scenari per il prossimo calciomercato estivo.



I giocatori in uscita da Napoli sono Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza. Il secondo è seguito dal noto procuratore Fali Ramadani, che cura gli interessi anche di Koulibaly. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24 poco dopo l'ora di pranzo l'agente è arrivato a Napoli poco dopo l'ora di pranzo e ha incontrato i due giocatori. Il serbo cerca una nuova squadra, il futuro del senegalese invece è incerto.