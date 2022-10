Napoli-Glasgow Rangers (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di Champions League. I padroni di casa sono già qualificati agli ottavi di finale, ma vogliono il primo posto nel girone.



LE ULTIME - Senza Sirigu e Rrahmani. Spalletti recupera Anguissa per la panchina. Pronti ben cinque cambi nell'undici iniziale rispetto alla vittoria di domenica sera a Roma. Elmas scalpita per una maglia da titolare ed è più probabile che resti fuori Ndombele anziché Zielinski. Nel tridente offensivo si prepara per una chance dal primo minuto il Cholito Simeone, ma resta vivo il ballottaggio con Raspadori.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Barisic; Lundstram, Davis; Arfield, Tillman, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.



Arbitro: Meler (Turchia), Fritz (Germania) al Var.