è partito alla grande nella sua avventura con il Napoli. Difficile la battaglia con Osimhen e Raspadori ma è riuscito a ritagliarsi comunque il suo spazio trovando anche qualche gol importante. Alla vigilia del match di Champions contro i Rangers l'attaccante argentino ha parlato in conferenza stampa:- "Questa partita è importante per me e per tutta la squadra, vogliamo confermare ciò che stiamo facendo gara dopo gara. Per me giocare è sempre importante, ma soprattutto essere pronto quando il mister mi chiama in causa. Sono a disposizione e ho l'esperienza per capire quando è il mio momento".- "Grazie a tutta la squadra che sta facendo bene noi attaccanti ci troviamo spesso davanti la porta. Ognuno si prepara a modo suo, io mi preparo con grande forza, con la mia meditazione, la visualizzazione. Scrivo sempre tutte le partite, ho un mio piccolo libro. Mi concentro così. Poi quando non gioco godo comunque per i risultati della squadra. L'importante è essere pronto, a prescindere da quanto scendo in campo. Cercherò di dare tutto".- "Quella dell'andata è stata una partita molto difficile, sia sbagliando il rigore che nel secondo tempo. I Rangers sono stati sempre molto aggressivi, una delle partite in Champions in cui abbiamo faticato di più. Dovremo essere molto attenti a questo tipo di atteggiamento loro, sappiamo che è una squadra difficile da affrontare e ci prepareremo al massimo per trovare soluzioni".- "Sono molto contento perché da quando si parlava di venire a Napoli ho ricevuto tantissimi messaggi e da quel momento ho capito che era una cosa unica. Poi appena arrivato ho sentito la passione unica. Per un argentino qua si capisce quanto vivono per tutto ciò. Al di là del calcio mi sono trovato bene, quando ci sono il sole e il mare si sta sempre bene. Quando apro le finestre di casa mi sento sempre bene. Bisogna trovare pace in sé stessi".- "Spalletti come allenatore si vede ogni domenica. Negli allenamenti cerca sempre di farti esprimere il massimo. Ogni volta che fai bene ciò che gli interessa è la prossima. Pur di fare bene e vincere lui cerca di farti migliorare in ogni dettaglio. È una persona che a volte ti fa ridere, gira per lo spogliatoio e fa degli scherzi. A volte non c'è e non sai come può arrivare nella giornata. Ma lui è sempre sul campo a farti concentrare, ti fa capire cosa migliorare. È molto importante".- "La mia forza è l'attacco alla profondità o aprire gli spazi per gli altri compagni. Ognuno ha la sua forza e i compagni sanno come giochiamo. Ci sono giocatori come Raspadori che vengono in contro e si gioca per calciatori come lui che vengono in contro. Saremo sempre a disposizione ogni volta che ci sceglierà il mister".- "Sono contento della convocazione con l'Argentina. Per me è speciale e mi fa confermare quello in cui ho sempre creduto. Adesso che sono dentro i 40 dimostrerò a Scaloni che sono pronto, che vorrei esserci, che mi piacerebbe dare una mano a quel gruppo. Mi fa molto piacere dare il massimo per la Nazionale".- "Sarebbe molto bello poter giocare contro l'Atletico Madrid in Champions. Manca tanto, l'Atletico deve fare molto bene per superare la fase a gironi e noi dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Sono cose che non si possono sapere. Ho sempre pensato a concentrarmi sul presente, sulla partita di domani e i minuti che mi capiteranno. Quello che succederà in avanti vedremo".- "Questa squadra è forte perché crede in ciò che fa. Chi subentra dalla panchina fa la differenza. Poi chi dice che meritavamo o meno non cambia, contano i risultati. Tante volte si possono dare i punti di vista ma conta quello che pensiamo noi. Si possono creare dibattiti che servono alle persone a cui piace parlare".