Giacomo Raspadori ha nuovamente segnato in Champions League, è il suo quarto gol in tre partite giocate nella massima competizione europea. Inoltre, ha segnato in tutte le prime tre gare di Champions League disputate, è il terzo italiano a raggiungere questo traguardo. In passato ci erano riusciti Fabrizio Ravanelli e Alex Del Piero, entrambi nel 1995.