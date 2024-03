Napoli, Raspadori in bilico: Inter e Juventus osservano

Il futuro di Giacomo Raspadori con il Napoli resta in forte bilico. L'attaccante italiano, a prescindere da quello che sarà il futuro di Victor Osimhen e l'addio quasi scontato che avverrà in estate, non ha convinto durante l'assenza del nigeriano da prima punta e ha fatto crescere i dubbi sulla collocazione tattica che potrebbe avere in vista delle prossime stagioni.



Per questo sia il club azzurro che il giocatore stanno valutando secondo la Gazzetta dello Sport un possibile addio estivo per trovare un progetto in cui essere centrale. Fra i club interessati ci sono in Serie A sia l'Inter (vecchio pallino di Ausilio ndr.) sia la Juventus che sta cercando un attaccante con fantasia da inserire in rosa.