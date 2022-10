Tre gol in due partite, grande impatto di Giacomo Raspadori in questo avvio di Champions League. L'attaccante del Napoli, in vista della sfida di domani contro l'Ajax, ha parlato in conferenza stampa:- "Abbiamo voglia di dare continuità a ciò che stiamo facendo in termini di risultato ed entusiasmo".- "Siamo molto contenti per il ritorno di Victor perché più siamo meglio è. La competizione fa bene, è sana e porta ad alzare il livello del gruppo".- "Avere la fiducia del mister fin da subito è un aspetto importante. Sentirmi importante e all'altezza della squadra è stato fondamentale. Poi avere la libertà di potersi esprimere, dei compagni come me che mettono nelle condizioni gli altri di dare il meglio, rende tutto più semplice".- "Il nostro percorso sta andando alla grande. L'obiettivo che ci dobbiamo prefissare è alimentare la mentalità che stiamo costruendo. Non è facile perché nei momenti di euforia si abbassa la concentrazione ma vogliamo concentrarci su questo, alimentare la voglia di scendere in campo con forza e coraggio. Il calcio europeo è propositivo e noi vogliamo migliorare l'entusiasmo limando i dettagli dove possiamo migliorare".- "Ci sono tanti momenti per potersi mettere in mostra e per noi la cosa più importante è essere a disposizione della squadra, che sia dal primo minuto, a gara in corso, o la prossima partita"."Fino ad ora ciò che ho espresso in campo è frutto del lavoro di squadra. Dai risultati di un singolo non dipende quasi mai. Nel nostro caso deriva dal collettivo, dal lavoro della squadra. Mi sono sempre sentito attaccante, ho sempre giocato punta ed è il mio ruolo naturale. Non me ne sto rendendo conto ora e sono a mio agio come sempre nel farlo".- "Dobbiamo resettare il risultato dell'andata, domani sarà una gara difficile. Tanti duelli e chi sarà bravo a recuperare e ripartire farà la differenza. Domani avremo il pubblico dalla nostra che ci darà una mano. Ne siamo molto felici e vogliamo scendere in campo per fare il nostro meglio".- "Alla base tra me e Simeone c'è amicizia e stima. Questo porta, quando il mister fa le scelte, ad andare in campo con determinazione e voglia di rendere al meglio. La competizione è sana, ci sono grandi uomini nello spogliatoio e aiuta tanto, dà vita ad un bel clima che porta vantaggio a tutti. Per le scelte poi c'è il mister ed è giusto che le faccia lui in base alle partite, alle squadre che si affrontano e al nostro stato di forma".