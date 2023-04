Il Napoli affronta il Lecce e lo fa con Giacomo Raspadori dal 1'. L'attaccante torna titolare 150 giorni dopo l'ultima volta, a novembre contro l'Empoli, e prima della partita del Via del Mare parla a Dazn: "Sono molto felice. Stare fuori, lontano dalla squadra, non è mai semplice. La mia più grande passione è giocare a calcio. Ho fatto tutto insieme allo staff che ringrazio per tornare al meglio, sono felice di essere di nuovo a disposizione della squadra. E' stata una settimana particolare, arrivare da una sconfitta importante ti porta a fare pensieri in più rispetto a dopo una vittoria. Ma finora la nostra forza è sempre stato riuscire a resettare, anche dopo le vittorie. Tutto passa per il lavoro in settimana e noi l'abbiamo preparata al meglio".