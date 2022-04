Ieri a Bergamo, al termine disi è verificato un nuovo episodio di razzismo. Un tifoso nerazzurro si è rivolto adefinendolo 'Ne... di me...' ( IL VIDEO ). Arriva la risposta dellache commenta così l'accaduto:"Come per loro tristi abitudini, alcuni tifosi bergamaschi, dell'Atalanta, hanno ripetuto di nuovo le loro sciocchezze pronunciandoil popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e ti dice di essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro Paese. Capitano coraggio, non ti raggiungeranno mai. L'hai detto tu stesso durante il ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria in Coppa d'Africa: 'Possono ucciderci ma non disonorarci'.Sei l'inflessibile difensore dei nostri colori, della nostra identità e della nostra cultura. Ecco perché sei il più forte. Stop al razzismo".