Ritornano le grandi sfide di Champions League al Maradona, domani sarà il momento di Napoli-Real Madrid. Le due squadre, che si trovano nel girone C, sono partite bene in termini di risultati, infatti gli azzurri hanno vinto 1-2 contro il Braga e gli spagnoli 1-0 al Bernabeu contro l'Union Berlino. Fischio d'inizio ore 21:00 con lo stadio di Fuorigrotta che sarà sold out.



IL PROGRAMMA - Ci si avvicina alla gara e oggi sarà una vigilia molto movimentata. Il Napoli si preparerà con la sessione mattutina d'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno, allenamento fissato alle ore 11:30 con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Sarà l'occasione per cogliere l'umore del più atteso, Osimhen, e le condizioni di qualche infortunato e/o acciaccato. Dopodiché conferenza stampa di Rudi Garcia e il capitano, Giovanni Di Lorenzo, alle ore 14:00. Carlo Ancelotti e un calciatore del Real Madrid parleranno in conferenza Maradona alle 18:15, poi la rifinitura nello stesso stadio alle 19:00. Potrete seguire tutto e gli aggiornamenti su Calciomercato.com.