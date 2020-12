Sfida importantissima questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona, con il Napoli che affronterà la Real Sociedad in vista dell'ultima sfida della fase a gironi di Europa League.



NAPOLI - Gattuso farà ancora a meno di Victor Osimhen, con Hysaj e Rrahmani nuovamente positivi al Covid-19 che non potranno neanche accomodarsi in panchina. Tra i pali spazio ancora a Ospina, dopo averlo ritrovato sette giorni fa in Europa League contro l'AZ Alkmaar e domenica a Crotone. Nel reparto arretrato c'è l'innesto di Maksimovic al posto di Manolas dal 1' di fianco a Koulibaly, sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mezzo al campo riecco Fabián Ruiz, con Bakayoko vertice basso e Zielinski pronto a legare centrocampo e attacco. Tridente offensivo composto da Lozano, Mertens e Insigne, con il messicano favorito nuovamente su Politano.



REAL SOCIEDAD - Alguacil, tecnico degli spagnoli, dovrà fare a meno di due assenze importanti, quelle di David Silva e Oyarzabal. Tra i pali chiaramente ci sarà Remiro. Difesa a 4 composta da Gorosabel e Monreal sulle fasce, Le Normand e Sagnan centrali. In mezzo al campo Zubimendi farà coppia con Merino. Unica punta Willian José (in vantaggio su Isak), alle cui spalle agirà Portu, mentre sulle fasce Berrentxea a sinistra e Januzaj sull'out di destra.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.



REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Sagnan, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Januzaj, Portu, Berrentxea; W.José. All. Alguacil.