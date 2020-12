Tutto in un pre-serata anche per ilche ospiterà oggi a partire dalle 18.55 allo stadiodi Fuorigrotta lanell'ultima sfida del Girone F di Europa League in cui il passaggio del turno e il primo posto sono ancora in completa discussione. Agli uomini allenati da Gennarobasterà un pareggio per la qualificazione, mentre con i 3 punti avrebbe la certezza anche del primo posto nel girone.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne.(4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Zubimendi; Januzaj, William José