Sabato il Napoli affronterà in trasferta lo Spezia di Vincenzo Italiano. Questa mattina gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno. Questo il report della sessione con le ultime su Ospina e Koulibaly:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica.

Ospina ha lavorato col gruppo. Terapie per Koulibaly.