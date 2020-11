Dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo e la vittoria in Europa League contro il Rijeka il Napoli si prepara per affrontare il Bologna in vista della settima giornata di Serie A. Domani le due squadre scenderanno in campo alle 18 presso lo stadio Dall'Ara di Bologna. Questo il report dell'allenamento mattutino degli uomini di Gattuso:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra.

Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo è stato impegnato in una prima fase di torello e di seguito in una partitina "mani e piedi".

Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.