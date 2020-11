Nonostante il successo per 1-2 in Europa League contro il, ilnon ha troppo da esultare. La prestazione è stata nuovamente opaca, la squadra ha sottovalutato l'avversario rischiando di non portare a casa i 3 punti.a fine partita ha mostrato tutto il suo disappunto sottolineando come la squadra pensasse a questa sfida come una gita (LEGGI QUI). La strigliata alla squadra c'è stata, eccome.perché atteggiamenti del genere non sono ammessi, soprattutto in partite sulla carta abbordabili. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.