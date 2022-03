In vista del match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle 15 per la 29esima giornata di Serie A, il sito ufficiale del Napoli ha pubblicato il report dell’ultimo allenamento all'SSC Napoli Konami Training Center.



IL REPORT - Dopo la gara di ieri persa contro il Milan, il gruppo che è sceso in campo ha svolto lavoro di scarico mentre il resto della squadra ha svolto riscaldamento e una partita di allenamento con un gruppo misto del settore giovanile e della Primavera sul campo 1.



INFERMERIA - Tuanzebe e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in campo.