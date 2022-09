Dopo un weekend di riposo, il Napoli torna in campo e si prepara per affrontare la sfida di sabato contro il Torino. Ecco le ultime dall'allenamento degli azzurri a Castel Volturno:



La squadra ha svolto la prima fase di attivazione in palestra e successivamente lavoro di potenza aerobica in campo. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo.