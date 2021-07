Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno prima della partenza verso Monaco di Baviera, dove domani affronterà il Bayern Monaco alle 16:30. Ecco il report dell'ultimo allenamento prima del test internazionale:



La squadra si è allenata sul campo 2 e dopo una prima fase di attivazione con pallone ha svolto esercizi di rapidità, lavoro tattico e partita a tema a campo ridotto. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Luperto, Ciciretti e Petagna non prenderanno parte alla trasferta di Monaco a scopo precauzionale e svolgeranno un lavoro personalizzato all’SSC Napoli Konami Training Center. Nella giornata di domani Ospina e Fabián svolgeranno test medici e atletici presso l’SSC Napoli Konami Training Center.