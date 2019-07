Pochi passi avanti e tanti passi indietro. La trattativa per portare al Napoli James Rodriguez procede sempre più a rilento. E sebbene il trequartista colombiano del Real Madrid resti ancora un obiettivo concreto chiesto a gran voce da Carlo Ancelotti, ancora non c'è stata l'apertura decisiva da parte dei due club sulla formula per portarlo in Italia.



RICHIESTA E OFFERTA - Sì perché nonostante un principio di accordo trovato con il giocatore, le parti sono ancora estremamente ferme sulle rispettive posizioni. Il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto condizionato e pluriennale. Il Real Madrid invece chiede la cessione a titolo definitivo e, al massimo, è disposta ad accettare un eventuale prestito ma con obbligo di riscatto.



RETROSCENA MENDES - C'è però un retroscena che frena ulteriormente l'affare ed è legato proprio al super agente Jorge Mendes. Anche lui, infatti, sta spingendo con il Napoli affinché acquisti James Rodriguez a titolo definitivo accontentando il Real Madrid. Secondo Reppubblica, infatti, solo In caso di cessione Mendes incasserebbe ben 10 milioni di euro di commissioni.



LE ALTERNATIVE - Per questo il Napoli sta iniziando a guardarsi concretamente attorno. La pista Lozano con il PSV è difficile da percorrere perché con l'agente, Mino Raiola, c'è in ballo in primis il difficile rinnovo di Lorenzo Insigne. Più semplice, ma non economicamente, trattare l'acquisto di Nicolas Pepé del Lille, valutato tanto dal club francese, ma a cui è stato proposto come contropartita il cartellino di Ounas.