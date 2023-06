Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il Napoli a fine stagione e di chiudere anzitempo l’esperienza che lo ha portato a vincere il suo primo Scudetto. Le divergenze di vedute con il presidente Aurelio De Laurentiis sono state a tratti anche evidenti. E quella Pec inviata dal patron del club partenopeo per esercitare unilateralmente il prolungamento del contratto di fatto oggi serve solo a far star fermo l’allenatore che ha guidato Osimhen e compagni negli ultimi due anni.Sì perché nell’accordo per chiudere il rapporto col Napoli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Spalletti ha dovuto accettare non solo l’anno sabbatico ma anche una penale di 3 milioni nel caso intendesse riprendere in questa stagione ad allenare.