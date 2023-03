Da possibile compagno di squadra ad avversario per due notti. È questo il destino di Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht Francoforte che nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions ha parato un rigore a Kvaratskhelia e domani scenderà in campo al Maradona per affrontare gli azzurri.



Eppure appena otto mesi fa avrebbe potuto vestire proprio l'altra maglia, quella del Napoli. Meret era più vicino alla partenza che alla permanenza, così il club partenopeo andò forte su Trapp. Racconta Il Mattino della valigia già pronta e biglietto aereo previsto per Pescara, da dove avrebbe poi raggiunto il Napoli in ritiro a Castel di Sangro. Alla fine, però, ognuno è rimasto al suo posto e le cose per Spalletti e Meret non sono andate così male.