Il contratto del belga scadrà tra soli 24 giorni, dal 1 luglio infatti non sarà più un giocatore del Napoli. Salvo colpi di scena e accordo trovato praticamente last minute., vista la volontà e necessità di abbattere il tetto ingaggi (posto a 3,5 milioni di euro). Fino alla scadenza non potrà trovare un accordo con un'altra squadra, con la Lazio che continua a fargli la corte, in attesa che qualcosa di muova.- I primi veri contatti tra Mertens e il Napoli per parlare di futuro ci sono stati lo scorso 26 aprile quando De Laurentiis andò a casa del belga per conoscere il neonato Ciro Romeo. Da lì sembrava filtrare ottimismo per la firma sul nuovo contratto ma oggi la situazione è completamente ribaltata. Di accordi non ne sono stati trovati,Il presidente era in attesa di una risposta, che la scorsa notte è arrivata: lTutto complicato, il Napoli non offrirà oltre il doppio di quanto era intenzionato a proporre. La separazione oggi sembra sempre più concreta,- L'ormai probabile addio di Mertens è un segnale per un colpo in entrata.L'idea di Spalletti è quella di farlo giocare come a Udine, ovvero alle spalle della punta (Osimhen in questo caso).Dunque. Il calciatore spagnolo ha dato priorità assoluta al Napoli , è entusiasta di giocare in una piazza calda come quella partenopea. L'Udinese ha un accordo verbale con Deulofeu per lasciarlo andar via senza doverlo trattenere "con forza". Giuntoli lo seguiva già ai tempi del Watford e trovare il punto di incontro con lui è stato semplice e immediato:Costi in linea con la politica societaria. Con l'Udinese bisogna però ancora trovare l'accordo, c'è una distanza colmabile senza eccessivi problemi.Le famiglie De Laurentiis e Pozzo vantano dei buoni rapporti, anche in passato sono andate a buon fine diverse operazioni tra i due club.