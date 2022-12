Il Napoli affronta il Lille in amichevole questa sera alle 20 in un match che si intreccia con il passato di Victor Osimhen. Il giocatore è infatti il grande ex della sfida di oggi, considerato il suo trasferimento dal club francese in direzione Napoli, avvenuto nell'estate 2020. Ma Osimhen non è l'unico giocatore che a Lille è esploso lanciandosi verso traguardi importanti e club blasonati. Sono molti i talenti pescati dalla società del nord della Francia. Da Rafael Leao a Benjamin Pavard, andiamo a vedere i nomi più importanti.