L'ultima settimana non è stata delle più felici in casa Napoli. Il ko casalingo contro il Milan per 4-0, ma facendo un passo indietro c'è l'ancor più pesante forfait di Victor Osimhen causa infortunio. Facendo un collegamento con la scaramanzia c'è un fattore influente, ovvero lo stesso centravanti nigeriano che ha perso la sua famosa maschera. Protettiva, sì, ma anche portafortuna. Con la maschera che lo ha reso "supereroe" Osimhen ha segnato 25 gol in questa stagione e senza essa è già arrivato il primo guaio, l'infortunio nel momento più importante dell'anno.



RIECCO LA MASCHERA - Persa una maschera, se ne fa un'altra. Il dott. Roberto Ruggiero si è messo immediatamente al lavoro per fornirgliene una nuova ed è stata consegnata proprio oggi. Stesso materiale (in carbonio), cambia poco o nulla. In aggiunta solo un nuovo dettaglio, ovvero la scritta personalizzata con le sue iniziali e il suo numero: VO9. In bianco e azzurro, proprio come il Napoli.