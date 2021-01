Buone notizie per Rino Gattuso in vista della sfida di domani contro il Verona. Per la prima volta dopo l'infortunio alla spalla dello scorso 13 novembre e dopo la positività al Coronavirus, Victor Osimhen si è allenato insieme ai compagni. In gruppo anche Mertens, che ieri aveva lavorato a parte. Osimhen dovrebbe tornare già nell'elenco dei convocati anti-Verona, resta da capire se sarà subito a disposizione per giocare o se ci vorrà più tempo.



RIECCO OSIMHEN - Questo il report ufficiale del club: "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domani alle ore 15 per l'ultima giornata del girone di andata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e serie di torelli. Di seguito esercitazione tattica e schemi su calci piazzati. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo. Víctor Osimhen ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella, con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Russore di Pisa e il controllo neurologico con il Prof. Vittorio Ceraso. Il calciatore ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra", si legge.