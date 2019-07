Come racconta il Corriere dello Sport: "Simone Verdi continua ad avere parecchio seguito in ambito nazionale, ma il Napoli non intende disfarsene, per di più rimettendoci rispetto all’esborso (di 25 milioni versati nella casse del Bologna, risalente a tredici mesi fa). In molti s’erano informati sul suo conto, soprattutto la Samp e il Toro con maggior insistenza, ma la recente offerta dei granata (21 milioni tra fisso e bonus) è stata rispedita al mittente. La società di Cairo dovrà fare uno sforzo in più ove fosse - così come pare - seriamente intenzionata"