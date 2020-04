La Gazzetta dello Sport svela una possibile trattativa per rafforzare il pacchetto arretrato del Napoli: "Robin Koch ha 23 anni, gioca nel Friburgo, è alto 192 centimetri, e sembra pronto a un salto di qualità. Oggi il piccolo club modello della Bundesliga valuta circa 15 milioni il centrale che vanta già due presenze in nazionale, Su Koch comunque ci sono altri club importanti come il Lipsia e il Benfica. Il Napoli spera di poter far valere l’effetto Demme, il mediano tedesco arrivato in gennaio e subito integrato: può essere di stimolo per il giovane connazionale"