Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik stanno trattando i rinnovi di contratto con il Napoli. Come scrive gazzetta.it, per entrambi ci sono degli ostacoli economici: il centrocampista chiede 2 milioni a stagione (ora ne percepisce 1,1), l’attaccante ne vuole 4 (ora nel prende 2,5). A gennaio previsti nuovi contatti per diminuire il gap.