L'esordio in D a 15 anni, poi la permanenza in C fino ai 24 e la svolta che arriva con l'Empoli con cui trova la promozione in Serie A e attira l'interesse del Napoli.Di strada ne ha fatta, oggi è tra i primi terzini al mondo, capitano della squadra campione d'Italia e c'è l'intenzione da parte di De Laurentiis di non farsi scappare un calciatore e ancor prima un uomo spogliatoio di questo calibro.- Nell'estate del 2019 il Napoli pagava Di Lorenzo appena 8 milioni più bonus andandogli a corrispondere un ingaggio damln fino al 2026. È tempo di farsi delle nuove promesse, è tempo di premiare quello che è stato uno degli insostituibili di Spalletti e ormai il perno di questo Napoli.. L'idea comune è quella di estendere ancora il contratto perché il calciatore sta bene in azzurro e il Napoli non vuole privarsene.- Si tratta di un contratto che(e dopo un mese circa ne compirà 35). Nuova cifra sul piatto, passandoAndranno definiti i vari, legati soprattutto ai risultati di squadra raggiunti. Su tutti l'obiettivo di ripetersi vincendo magari qualche altroe con ilnel mirino, che ha chiaramente puntato De Laurentiis.Anche per parlare dei varie i giovani(tutti sotto la procura di Giuffredi).Nessuna fretta, ma l'obiettivo comune è già definito. Si continua a lottare, insieme.