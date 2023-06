L'Udinese chiede 35 milioni di euro per Beto. Per questo motivo l'offerta del Napoli, di una decina di milioni inferiore, è stata rifiutata. I campioni d'Italia in carica però potrebbero presto tornare alla carica ma, questa la novità delle ultime ore, dovranno fare attenzione all'eterna rivale, la Juve. Per quello che è stato identificato dagli azzurri come il sostituto di Osimhen, si stanno muovendo infatti anche i bianconeri. Dovesse partire Vlahovic, il portoghese è uno dei primi nomi della lista: costa circa la metà del serbo ed ha anche uno stipendio decisamente inferiore. Lo scrive il Messaggero Veneto.