La Repubblica fa il punto della situazione sul futuro di Zielinski: "Il diesse Giuntoli parlerà con lui soltanto a fine stagione: senza rinnovo (a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali, guadagna circa 4 milioni di euro) non è da escludere neanche l'ipotesi dell'addio. Non è un caso che il Napoli segua talenti adatti a sostituirlo come Samardzic dell'Udinese o Guler del Fenerbahce, ma il tema adesso non è di stretta attualità".