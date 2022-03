Al termine della stagione il Napoli dovrà rinunciare a Insigne, che andrà via direzione Toronto. Non si vorrà però presentare una situazione analoga il prossimo anno. Il contratto di Koulibaly scadrà a giugno 2023, ma ecco l'offensiva da parte del Napoli.



Pronto il rinnovo per il difensore senegalese, De Laurentiis avrebbe già in mano la bozza del nuovo contratto. Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, guadagnerà ancora 6,5 milioni di euro più bonus per un'altra stagione per poi una leggera riduzione a 5 milioni per tre anni, mantenendo lo status di campione più pagato. Infatti il tetto massimo degli ingaggi sarà di 3,5 milioni, l'unica eccezione sarà fatta proprio per Koulibaly che riceverà anche la fascia di capitano al posto di Insigne.