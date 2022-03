Con l'addio di Insigne il Napoli dovrà guardarsi attorno per rinforzare il reparto offensivo. Diversi i nomi sul taccuino del ds Giuntoli, tra cui quello di Adnan Januzaj, classe '95 in forza alla Real Sociedad. Il suo contratto è in scadenza, così si punta ad un ingaggio a parametro zero.



Arriva il pressing da parte del Napoli che vuole portare l'esterno belga ai piedi del Vesuvio. La Real Sociedad ha formulato una proposta di rinnovo, ritenuta anche interessante da Januzaj. Così il Napoli avrebbe rilanciato. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.