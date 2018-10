Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport! https://t.co/GnX8HiiIHX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 ottobre 2018

Una storia dalle mille sfumature quella che ha fatto salire alla ribalta, e il suo club, nato anni fa a nord di Napoli come avamposto calcistico nella lotta al razzismo (originariamente vi giocavano solo immigrati e clandestini, oggi è la capolista del girone A di Eccellenza in Campania)., a supporto del candidato sindaco di Marano Luigi Pezzella e a questo punto è scoppiato il putiferio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club le avrebbe voluto chiedere conto di questa scelta, maper la Coppa Campania. Ora è il momento di chiarirsi perché l’iscrizione al campionato di C-1 femminile dell’Afro Napoli è a rischio e lo è anche l’immagine di tutti i protagonisti della vicenda."Abbiamo appreso via Facebook della candidatura della Astarita - afferma. Tuttavia, siamo pronti a incontrare Titti e le altre ragazze per trovare un punto di incontro, altrimenti non potremo disputare il campionato".solo perché candidata in una lista civica vicina a Salvini. Non si possono lasciare così tante ragazze senza squadra a pochi giorni dall’inizio della stagione per ragioni politiche, sarebbe davvero assurdo".