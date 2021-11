Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno: la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro atletico. Di seguito partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto l'intera seduta in gruppo. Personalizzato in campo per Malcuit. Lobotka e Koulibaly sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.