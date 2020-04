Proseguono i lavori tra Federazione e club per capire quando potranno riprendere le attività a partire dagli allenamenti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato a fare il punto della situazione. Lo staff medico del Napoli è al lavoro da varie settimane per preparare il ritorno: organizzazione delle visite mediche, accordi con i laboratori per i test sierologici e soprattutto i tamponi, la conditio sine qua non per la ripresa degli allenamenti.



Il Napoli svolgerebbe i tamponi con l’ausilio di laboratori privati, la Regione Campania ha realizzato un bando per le strutture accreditate. Si attendono le decisioni del Governo, il 18 maggio potrebbe essere il giorno giusto per riaprire i centri sportivi, andrà poi predisposto un altro protocollo per le partite.