Il primo acquisto del Napoli campione d'Italia è una conferma: gli azzurri hanno riscattato in queste ore Giovanni Simeone dal Verona. Esercitato il diritto di 12 milioni di euro, che si aggiungono ai 2,5 di prestito investiti l'estate scorsa per prenderlo.



SENZA SCONTI - Il Napoli non ha mai avuto dubbi sulla volontà di prendere il giocatore a titolo definitivo, hanno provato fino all'ultimo a ottenere uno sconto sulla cifra fissata ma il Verona non ne ha voluto sapere. A quindici giorni dalla scadenza del diritto di riscatto il Napoli ha capito che non c'erano margini per risparmiare qualcosa e così ha deciso di chiudere l'affare.



